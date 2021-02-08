На півночі Нігерії внаслідок жорстокого терористичного нападу загинули десятки людей. Невідомі атакували два села та вбили щонайменше 19 мирних мешканців.

Комісар з внутрішньої безпеки та внутрішніх справ штату Кадуна Семюел Аруван повідомив, що бойовики скоїли напад на селище Кутемеші та селище Куджемі у суботу, 6 лютого.

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Загинули щонайменше 19 людей та багато поранені

Представник влади заявив, що внаслідок нападу на селище Кутемеші загинули 14 мирних мешканців, ще 5 були вбиті у селищі Куджемі. Багато жителів обох населених пунктів отримали поранення різного ступені тяжкості, їх госпіталізували.

За його словами, терористи також спалили велику кількість будинків і розграбували майно місцевих жителів.

Влада штату відреагувала на напад бойовиків

Губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаї доручив органам державної безпеки активізувати операції проти озброєних бандитів, які вчинили напади.

Що відомо про напади терористів у Нігерії: коротко

Зверніть увагу! На півночі Нігерії діє терористичне угрупування "Боко Харам", яке оголосило себе частиною "Ісламської держави".