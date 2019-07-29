Ісламісти розстріляли 65 людей під час похорону в Нігерії

Терористи з угруповання "Боко Харам" влаштували розправу над жителями невеликого містечка під час похорону. Місцева влада думає, що напад здійснили у помсту після того, як місцеві вбили 11 бойовиків організації.

Ісламісти вбили щонайменше 65 людей та поранили десятьох у невеликому нігерійському поселенні біля міста Майдугурі. У цьому регіоні останні роки активно діє радикальна ісламістська терористична організація "Боко Харам", передає Deutsche Welle.

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Представник місцевої влади Мухаммед Булама сказав, що терористи під'їхали на похорон на мотоциклах та фургонах та почали розстрілювати людей. На самому похороні вбили 20 людей, а інших – під час спроби жителів переслідувати бойовиків.

Видання повідомляє, що за останні 9 років нападів цього угруповання загинуло близько 20 тисяч людей, а 2 мільйони нігерійців були вимушені тікати з власних будинків.

Хто такі "Боко Харам"?"Боко Харам" – терористичне ісламістське угруповання, що вважає себе "Західноафриканською провінцією "Ісламської Держави". Воно діє у 12 штатах Нігерії та сповідує "закони шаріату".



Спецслужби налічують від 4-х до 6 тисяч членів угруповання, які беруть участь у релігійних війнах на півночі країни. Бойовики іноді захоплюють міста та влаштовують рейди на військові бази.