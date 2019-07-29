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      Ісламісти розстріляли 65 людей під час похорону в Нігерії

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      "Боко Харам"
      "Боко Харам" / russia-now.com

      Терористи з угруповання "Боко Харам" влаштували розправу над жителями невеликого містечка під час похорону. Місцева влада думає, що напад здійснили у помсту після того, як місцеві вбили 11 бойовиків організації.

      Ісламісти вбили щонайменше 65 людей та поранили десятьох у невеликому нігерійському поселенні біля міста Майдугурі. У цьому регіоні останні роки активно діє радикальна ісламістська терористична організація "Боко Харам", передає Deutsche Welle.

      До теми: Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих

      Представник місцевої влади Мухаммед Булама сказав, що терористи під'їхали на похорон на мотоциклах та фургонах та почали розстрілювати людей. На самому похороні вбили 20 людей, а інших – під час спроби жителів переслідувати бойовиків. 

      Видання повідомляє, що за останні 9 років нападів цього угруповання загинуло близько 20 тисяч людей, а 2 мільйони нігерійців були вимушені тікати з власних будинків. 

      Хто такі "Боко Харам"?"Боко Харам" – терористичне ісламістське угруповання, що вважає себе "Західноафриканською провінцією "Ісламської Держави". Воно діє у 12 штатах Нігерії та сповідує "закони шаріату".

      Спецслужби налічують від 4-х до 6 тисяч членів угруповання, які беруть участь у релігійних війнах на півночі країни. Бойовики іноді захоплюють міста та влаштовують рейди на військові бази. 

      blog_ava
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      Теги: Нігерія Тероризм Ісламізм Жертви
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