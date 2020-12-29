Станом на грудень 2020 року у Нігерії настав голод. Тисячі людей штурмують продуктові магазини та склади.

Причиною голоду стали карантинні заборони через 2 хвилю пандемії COVID-19. Про це повідомляє телеграм-канал Ateo Breaking.

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Нігерійська влада заборонила роботу компаній, які поставляють у місцеві крамниці продукти та товари першої необхідності. Натовпи вийшли на вулиці у пошуках їжі. Окрім того, у країні посилився дефіцит питної води.

В ООН ще у вересні 2020 року попереджували, що через пандемію коронавірусу низка країн можуть потерпати від голоду. Зокрема, мовилося про Малі та Нігерію.

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У країні заборонили роботу торгово-розважальних заходів.

Окрім того, необхідно обмежити усі масові заходи.

Громадський транспорт може перевозити лише 50% пасажирів.

Людям рекомендують залишатися вдома.

Влада Нігерії попросила фірми перейти на дистанційний режим роботи.

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