Люди штурмують магазини: у Нігерії спалахнув голод – моторошне відео
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Станом на грудень 2020 року у Нігерії настав голод. Тисячі людей штурмують продуктові магазини та склади.
Причиною голоду стали карантинні заборони через 2 хвилю пандемії COVID-19. Про це повідомляє телеграм-канал Ateo Breaking.
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Нігерійська влада заборонила роботу компаній, які поставляють у місцеві крамниці продукти та товари першої необхідності. Натовпи вийшли на вулиці у пошуках їжі. Окрім того, у країні посилився дефіцит питної води.
В ООН ще у вересні 2020 року попереджували, що через пандемію коронавірусу низка країн можуть потерпати від голоду. Зокрема, мовилося про Малі та Нігерію.
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Що відомо про посилення карантину у Нігерії
- У країні заборонили роботу торгово-розважальних заходів.
- Окрім того, необхідно обмежити усі масові заходи.
- Громадський транспорт може перевозити лише 50% пасажирів.
- Людям рекомендують залишатися вдома.
- Влада Нігерії попросила фірми перейти на дистанційний режим роботи.
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- В ООН заявили, що 2021 рік має стати часом зцілення від наслідків коронавірусу.
- Людям необхідно докласти усі зусилля, щоб подолати економічну кризу та зупинити руйнування клімату.
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