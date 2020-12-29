Люди штурмуют магазины: в Нигерии вспыхнул голод – жуткое видео
По состоянию на декабрь 2020 года в Нигерии наступил голод. Тысячи людей штурмуют продуктовые магазины и склады.
Причиной голода стали карантинные запреты из-за 2 волны пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеграмм канал Ateo Breaking.
Актуально Сделаем 2021 год временем исцеления, - ООН
Нигерийские власти запретили работу компаний, которые поставляют в местные магазины продукты и товары первой необходимости. Толпы вышли на улицы в поисках еды. Кроме того, в стране усилился дефицит питьевой воды.
В ООН еще в сентябре 2020 года предупреждали, что из-за пандемии коронавируса ряд стран могут страдать от голода. В частности, речь шла о Мали и Нигерии.
В Нигерии вспыхнул голод: смотрите видео
Что известно об усилении карантина в Нигерии
- В стране запретили работу торгово-развлекательных мероприятий.
- Кроме того, необходимо ограничить все массовые мероприятия.
- Общественный транспорт может перевозить только 50% пассажиров.
- Людям рекомендуют оставаться дома.
- Власти Нигерии попросили фирмы перейти на дистанционный режим работы.
Как мир будет бороться с последствиями пандемии
- В ООН заявили, что 2021 год должен стать временем исцеления от последствий коронавируса.
- Людям необходимо приложить все усилия, чтобы преодолеть экономический кризис и остановить изменение климата.
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