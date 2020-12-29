По состоянию на декабрь 2020 года в Нигерии наступил голод. Тысячи людей штурмуют продуктовые магазины и склады.

Причиной голода стали карантинные запреты из-за 2 волны пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеграмм канал Ateo Breaking.

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Нигерийские власти запретили работу компаний, которые поставляют в местные магазины продукты и товары первой необходимости. Толпы вышли на улицы в поисках еды. Кроме того, в стране усилился дефицит питьевой воды.

В ООН еще в сентябре 2020 года предупреждали, что из-за пандемии коронавируса ряд стран могут страдать от голода. В частности, речь шла о Мали и Нигерии.

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В стране запретили работу торгово-развлекательных мероприятий.

Кроме того, необходимо ограничить все массовые мероприятия.

Общественный транспорт может перевозить только 50% пассажиров.

Людям рекомендуют оставаться дома.

Власти Нигерии попросили фирмы перейти на дистанционный режим работы.

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