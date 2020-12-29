В ООН призвали человечество посвятить 2021 год преодолению последствий пандемии коронавируса. Прежде всего необходимо "исцелить" экономику и преодолеть климатический кризис.

Будущий год должен стать началом лечения нашей планеты. Об этом говорится в нынешнем видеообращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерри.

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Примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год временем исцеления,

– подчеркнул Гутерри.

Что еще сказал Гутерри

2020 год стал временем испытаний.



Он принес человечеству много слез и боли.



Пандемия коронавируса вызвала в мире голод и повысила уровень бедности.

Что говорят в ВОЗ