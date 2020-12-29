Сделаем 2021 год временем исцеления, – ООН
В ООН призвали человечество посвятить 2021 год преодолению последствий пандемии коронавируса. Прежде всего необходимо "исцелить" экономику и преодолеть климатический кризис.
Будущий год должен стать началом лечения нашей планеты. Об этом говорится в нынешнем видеообращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерри.
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Примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год временем исцеления,
– подчеркнул Гутерри.
Что еще сказал Гутерри
- 2020 год стал временем испытаний.
- Он принес человечеству много слез и боли.
- Пандемия коронавируса вызвала в мире голод и повысила уровень бедности.
Что говорят в ВОЗ
- В ВОЗ предупреждают человечество, что пандемия коронавируса точно не станет последней для планеты.
- Нам необходимо подготовиться к вызовам будущего.
- Прежде всего необходимо развить первичную медицину.
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