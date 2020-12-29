В ООН закликали людство присвятити 2021 рік подоланню наслідків пандемії коронавірусу. Насамперед необхідно "зцілити" економіку та подолати кліматичну кризу.

Майбутній рік має стати початком лікування нашої планети. Про це мовиться у цьогорічному відеозверненні Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррі.

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Примирімось між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробімо 2021 рік часом зцілення,

– наголосив Гутеррі.

Що ще сказав Гутеррі

2020 рік став часом випробовувань.

Він приніс людству багато сліз і болю.

Пандемія коронавірусу спричинила у світі голод та підвищила рівень бідності.

Що кажуть у ВООЗ