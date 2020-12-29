Зробімо 2021 рік часом зцілення, – ООН
В ООН закликали людство присвятити 2021 рік подоланню наслідків пандемії коронавірусу. Насамперед необхідно "зцілити" економіку та подолати кліматичну кризу.
Майбутній рік має стати початком лікування нашої планети. Про це мовиться у цьогорічному відеозверненні Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррі.
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Примирімось між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробімо 2021 рік часом зцілення,
– наголосив Гутеррі.
Що ще сказав Гутеррі
- 2020 рік став часом випробовувань.
- Він приніс людству багато сліз і болю.
- Пандемія коронавірусу спричинила у світі голод та підвищила рівень бідності.
Що кажуть у ВООЗ
- У ВООЗ попереджують людство, що пандемія коронавірусу точно не стане останнього для планети.
- Нам необхідно підготуватися до викликів майбутнього.
- Насамперед необхідно розвинути первинну медицину.
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