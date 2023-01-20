Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы МВД и исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко. Для расследования создана соответствующая следственная группа, которая и будет выяснять причины и обстоятельства авиакатастрофы, унесшей 14 жизней, включая руководство МВД.

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Когда будут первые результаты расследования

Игорь Клименко рассказал, что сейчас под руководством СБУ и ДБР идет расследование и создана соответствующая следственная группа, в которой работают специалисты правоохранительных органов, в том числе и Национальной полиции. Следственная группа работает под руководством Офиса генпрокурора.

Исполняющий обязанности главы МВД отметил, что следственная группа работает плодотворно. Однако килы будут первыми результатами расследования – зависит от уже назначенных экспертов. Именно на основе их результатов можно будет говорить о первых выводах трагедии в Броварах. Клименко подчеркнул, что нужно немного подождать.

Какие версии рассматривает следствие

Днем 18 января СБУ, расследующее трагедию в Броварах, озвучило 3 основные версии, над которыми сейчас работают правоохранители.

нарушение правил полета;

неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению вертолета.

Относительно версий в обществе ведутся жаркие дискуссии, однако пока продолжается расследование – все версии остаются версиями. Однако многие граждане уверены, что в трагедии есть российский след. В Главном управлении разведки Минобороны подчеркнули, что Россия так или иначе виновата в случившемся, ведь если бы не страна-агрессор и начатая ею война, руководство МВД не летело бы в командировку в горячую точку.

Напомним, утром 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого находились 10 человек, в том числе руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского. Вертолет упал на детский сад. Трагедия унесла 14 жизней – всех, кто был на борту и 4 жителей Броваров, среди которых мать и ее дочь.