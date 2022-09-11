Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Он также отметил, что все будет решаться на поле боя, но после серьезных поражений у россиян могут включиться серьезные политические процессы.

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По словам Яковенко, сегодня у путина арсенал средств небольшой – многие говорят о вероятности тактического ядерного удара.

Но на это уже давно ответили путину наши западные партнеры – ему четко дали понять, если он решится на такой шаг, то его уничтожат,

– напоминает журналист.

Яковенко также добавляет, что путин очень сильно ценит свою жизнь, он не является столь идейным диктатором, как Гитлер, например.

"Может ли он воспользоваться общей мобилизацией – тоже очень маловероятно, ведь если он ее объявит, то сразу и признает поражение", – говорит Яковенко.

Подробнее о том, как может отомстить путин: смотрите видео