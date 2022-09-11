Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Він також зазначив, що все вирішуватиметься на полі бою, але після серйозних поразок у росіян можуть ввімкнутись серйозні політичні процеси.

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За словами Яковенка, сьогодні у путіна арсенал засобів невеликий – багато хто говорить про ймовірність тактичного ядерного удару.

Але на це вже давно відповіли путіну наші західні партнери – йому чітко дали зрозуміти, якщо він наважиться на такий крок, то його знищать,

– нагадує журналіст.

Яковенко також додає, що путін дуже сильно цінує своє життя, він не є настільки ідейним диктатором, як Гітлер, наприклад.

"Чи може він скористатися із загальної мобілізації – теж дуже малоймовірно, адже якщо він її оголосить, то й одразу визнає поразку", – каже Яковенко.

Детальніше про те, як може помститись путін: дивіться відео