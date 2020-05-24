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Никаких экспериментов над людьми: миссия США об американских лабораториях в Украине

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Жодних "таємних лабораторій" США немає, - Пеннінгтон
Жодних "таємних лабораторій" США немає, - Пеннінгтон / Дзеркало тижня

Фейки о том, что в Украине существуют "тайные лаборатории", которые финансирует США, активно продуцируют СМИ России. На самом деле лаборатории, которым помогает Минобороны США, существуют, но занимаются они совсем не тем, о чем говорит российская пропаганда.

Експериментів над людьми у лабораторіях не ставлять

Експериментів на людях у жодних "таємних американських лабораторіях" в Україні не ставлять, та й діють такі наукові центри не секретно, а цілком прозоро. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН.

До теми Медведчук поширює в Україні російські фейки про COVID-19, – Держдеп США

Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені,
– розповів Пеннінгтон.

Перед тим, як розпочинати дослідження, його перевіряють на відповідність українським законам, наголосив представник місії США в Україні. Щодо Росії, то найбільше країну-агресора цікавить розповсюдження дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не лише України, а й інших країн колишнього СРСР.

Мета цієї російської пропаганди – вбити клин між Сполученими Штатами та їхніми партнерами. В цьому випадку, між США та Україною,
– зазначив Пеннінгтон.

Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, які звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці у цих установах ніколи не проводили дослідження.

Звідки взялась інформації про "секретні лабораторії" США в Україні

  • Нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та Ренат Кузьмін оприлюднили звернення, у якому написали, що в Україні працює ціла мережа воєнних біолабораторій Сполучених Штатів – аж в 15 містах.
  • Ці лабораторії нібито є загрозою для українців. Нардепи згадують епідемії, які були в Україні за останні роки, зокрема геморагічну пневмонію, свинячий грип, холеру тощо.
  • Відтак, в СБУ наголошують: на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.
  • Там також додають, що співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины СБУ Новости США Российская пропаганда Новости политики
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