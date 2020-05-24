Никаких экспериментов над людьми: миссия США об американских лабораториях в Украине

Фейки о том, что в Украине существуют "тайные лаборатории", которые финансирует США, активно продуцируют СМИ России. На самом деле лаборатории, которым помогает Минобороны США, существуют, но занимаются они совсем не тем, о чем говорит российская пропаганда.

Експериментів над людьми у лабораторіях не ставлять

Експериментів на людях у жодних "таємних американських лабораторіях" в Україні не ставлять, та й діють такі наукові центри не секретно, а цілком прозоро. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН.

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Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені,

– розповів Пеннінгтон.

Перед тим, як розпочинати дослідження, його перевіряють на відповідність українським законам, наголосив представник місії США в Україні. Щодо Росії, то найбільше країну-агресора цікавить розповсюдження дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не лише України, а й інших країн колишнього СРСР.

Мета цієї російської пропаганди – вбити клин між Сполученими Штатами та їхніми партнерами. В цьому випадку, між США та Україною,

– зазначив Пеннінгтон.

Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, які звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці у цих установах ніколи не проводили дослідження.

Звідки взялась інформації про "секретні лабораторії" США в Україні