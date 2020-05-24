Жодних експериментів над людьми: місія США про американські лабораторії в Україні

Фейки про те, що в Україні існують "таємні лабораторії", які фінансує США, активно продукують ЗМІ Росії. Насправді лабораторії, яким допомагає Міноборони США, існують, проте займаються вони зовсім не тим, про що стверджує російська пропаганда.

Експериментів над людьми у лабораторіях не ставлять

Експериментів на людях у жодних "таємних американських лабораторіях" в Україні не ставлять, та й діють такі наукові центри не секретно, а цілком прозоро. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН.

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Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені,

– розповів Пеннінгтон.

Перед тим, як розпочинати дослідження, його перевіряють на відповідність українським законам, наголосив представник місії США в Україні. Щодо Росії, то найбільше країну-агресора цікавить розповсюдження дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не лише України, а й інших країн колишнього СРСР.

Мета цієї російської пропаганди – вбити клин між Сполученими Штатами та їхніми партнерами. В цьому випадку, між США та Україною,

– зазначив Пеннінгтон.

Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, які звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці у цих установах ніколи не проводили дослідження.

Звідки взялась інформація про "секретні лабораторії" США в Україні