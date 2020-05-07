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      Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19, – Держдеп США

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      Медведчук поширює російські фейки про COVID-19 в Україні
      Медвечук підтримує пропаганду РФ щодо коронавірусу / РИА новости

      Росія продовжує дезінформаційну кампанію проти США щодо походження коронавірусу. Кремль використовує для цього підконтрольні собі медіа, у тому числі – українські.

      Росія продовжує брехати про походження COVID-19. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє Укрінформ.

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      На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа,
      – сказав він.

      Кент також заявив, що інспіровані в Росії фейки озвучили в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

      Зокрема, минулого тижня у програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

      "Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КДБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ", – пояснив заступник державного секретаря.

      Важливо. Фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

      Який російський фейк поширюють в Україні

      • Сюжет програми "Секретні матеріали" про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня, повідомляє "Детектор медіа".  
      • У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси. Ба більше, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.
      • Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет ґрунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії "Опозиційна платформа – За життя" 15 квітня.
      • На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Новини Росії Коронавірус COVID-19 Віктор Медведчук Російська пропаганда Новини України Новини політики
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