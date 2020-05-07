Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19, – Держдеп США
Росія продовжує дезінформаційну кампанію проти США щодо походження коронавірусу. Кремль використовує для цього підконтрольні собі медіа, у тому числі – українські.
Росія продовжує брехати про походження COVID-19. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє Укрінформ.
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На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа,
– сказав він.
Кент також заявив, що інспіровані в Росії фейки озвучили в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.
Зокрема, минулого тижня у програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.
"Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КДБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ", – пояснив заступник державного секретаря.
Важливо. Фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.
Який російський фейк поширюють в Україні
- Сюжет програми "Секретні матеріали" про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня, повідомляє "Детектор медіа".
- У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси. Ба більше, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.
- Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет ґрунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії "Опозиційна платформа – За життя" 15 квітня.
- На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.