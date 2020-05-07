Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19, – Держдеп США

Росія продовжує дезінформаційну кампанію проти США щодо походження коронавірусу. Кремль використовує для цього підконтрольні собі медіа, у тому числі – українські.

Росія продовжує брехати про походження COVID-19. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє Укрінформ.

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На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа,

– сказав він.

Кент також заявив, що інспіровані в Росії фейки озвучили в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Зокрема, минулого тижня у програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

"Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КДБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ", – пояснив заступник державного секретаря.

Важливо. Фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

Який російський фейк поширюють в Україні