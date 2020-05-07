Медведчук распространяет в Украине российские фейки про Covid-19, – Госдеп США
Россия продолжает дезинформационную кампанию против США относительно происхождения коронавируса. Кремль использует для этого подконтрольные себе медиа, в том числе – украинские.
Россия продолжает врать о происхождении COVID-19. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Укринформ.
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К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа,
– сказал он.
Кент также заявил, что инспирированные в России фейки озвучили в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.
В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы нахождении на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.
"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", – пояснил заместитель государственного секретаря.
Важно. Фейк про американское биологическое оружие в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.
Российский фейк распространяют в Украине
- Сюжет программы "Секретные материалы" про американские биолаборатории, вроде бы расположенные в Украине, вышел в эфире 27 апреля, сообщает "Детектор медиа".
- В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили более четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы. Более того, министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.
- Согласно материалу "Детектор медиа" , этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 15 апреля.
- На этом вебресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.