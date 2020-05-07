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      Медведчук распространяет в Украине российские фейки про Covid-19, – Госдеп США

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      Медведчук распространяет российские фейки о COVID-19 в Украине
      Медвечук поддерживает пропаганду РФ по коронавирусу / РИА новости

      Россия продолжает дезинформационную кампанию против США относительно происхождения коронавируса. Кремль использует для этого подконтрольные себе медиа, в том числе – украинские.

      Россия продолжает врать о происхождении COVID-19. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Укринформ.

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      К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа,
      – сказал он.

      Кент также заявил, что инспирированные в России фейки озвучили в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

      В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы нахождении на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

      "Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", – пояснил заместитель государственного секретаря.

      Важно. Фейк про американское биологическое оружие в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

      Российский фейк распространяют в Украине

      • Сюжет программы "Секретные материалы" про американские биолаборатории, вроде бы расположенные в Украине, вышел в эфире 27 апреля, сообщает "Детектор медиа".
      • В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили более четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы. Более того, министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.
      • Согласно материалу "Детектор медиа" , этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 15 апреля.
      • На этом вебресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости США Новости России Коронавирус COVID-19 Виктор Медведчук Российская пропаганда Новости Украины Новости политики
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