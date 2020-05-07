Медведчук распространяет в Украине российские фейки про Covid-19, – Госдеп США

Россия продолжает дезинформационную кампанию против США относительно происхождения коронавируса. Кремль использует для этого подконтрольные себе медиа, в том числе – украинские.

Россия продолжает врать о происхождении COVID-19. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Укринформ.

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К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа,

– сказал он.

Кент также заявил, что инспирированные в России фейки озвучили в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы нахождении на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", – пояснил заместитель государственного секретаря.

Важно. Фейк про американское биологическое оружие в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

Российский фейк распространяют в Украине