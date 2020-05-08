СБУ відреагувала на фейк Медведчука про секретні американські лабораторії в Україні

Росія продовжує поширювати дезінформацію та фейки стосовно США та України. Останній приклад – інформація про секретні американські біологічні лабораторії в Україні. Фейк допоміг поширити Віктор Медведчук, а згодом і телеканал 1+1. На ситуацію вже відреагували у Держдепі США. Тепер же з’явилась реакція СБУ.

Зазвичай Служба безпеки України, котра бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни, не реагує на чутки, передає пресцентр СБУ.

Що цьому передувало Медведчук поширює в Україні російські фейки про COVID-19, – Держдеп США

Втім, деякі публікації з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві. Тому СБУ вважає за доцільне відреагувати на це,

– мовиться у повідомленні.

Відтак, в СБУ наголошують: на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.

Там також додають, що співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Ба більше – у 2005 році МОЗ та Міноборони США підписали угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї.

У межах цієї угоди були модернізовані декілька державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях.

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Усі вони фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Окрім того, СБУ забезпечує захист і перевірку наукових установ і підприємств біологічної небезпеки.

Заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено. Закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України,

– наголошують у СБУ.

Про який фейк йдеться? Нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та Ренат Кузьмін оприлюднили звернення, у якому написали, що в Україні працює ціла мережа воєнних біолабораторій Сполучених Штатів – аж в 15 містах. Ці лабораторії нібито є загрозою для українців. Нардепи згадують епідемії, які були в Україні за останні роки, зокрема геморагічну пневмонію, свинячий грип, холеру тощо. Схожим фейком, до речі, раніше відзначилися в так званій "ДНР".