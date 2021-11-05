За законопроект №5463 проголосовали 238 депутатов. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил об уничтожении "штампа в паспорте и бумажки к ID-карте".

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Как будет действовать принцип онлайн-прописки

Теперь в приложении или на портале "Дия" можно указать адрес своего фактического проживания, а затем получить подтверждение от владельца жилья.

Никаких долгих прогулок в ЦПАУ – только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, – одно заявление, которое обрабатывают в первые сутки,

– подчеркнул Федоров.

Следовательно, оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет по месту жительства. Заметим, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а только сообщать государству, где он проживает. Снятие с предыдущего места регистрации будет происходить автоматически.

Министр добавил, что услуга уже работает в 7 городах в экспериментальном формате. Скоро будет доступна повсюду.

Что еще предусматривает законопроект

Отмена личных походов в военкоматы. Всю информацию будут получать от Государственной миграционной службы;

отмена штампов в паспортах и бумажной справки-приложения к ID-карте;

ведение реестров территориальных общин в электронной форме. Они интегрируются с демографическим реестром;

ликвидация влияния места жительства на право собственности,

ликвидация привязки обращения за социальными и медицинскими услугами к месту жительства.



Голосование за законопроект об онлайн-прописке / Скриншот из видео