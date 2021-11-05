За законопроєкт №5463 проголосували 238 депутатів. Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив про знищення "штампу в паспорті та папірця до ID-карти".
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Як діятиме принцип онлайн-прописки
Тепер в застосунку чи на порталі "Дія" можна вказати адресу свого фактичного проживання, а потім отримати підтвердження від власника житла.
Жодних довгих прогулянок у ЦНАП – тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, – одна заява, яку обробляють у першу добу,
– наголосив Федоров.
Відтак оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде за місцем проживання. Зауважимо, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державі, де вона проживає. Зняття з попереднього місця реєстрації відбуватиметься автоматично.
Міністр додав, що послуга вже працює у 7 містах в експериментальному форматі. Скоро буде доступна всюди.
Що ще передбачає законопроєкт
- Скасування особистих походів до військкоматів. Всю інформацію отримуватимуть від Державної міграційної служби;
- скасування штампів в паспортах та паперової довідки-додатку до ID-картки;
- ведення реєстрів територіальних громад в електронній формі. Вони інтегруються з Демографічним реєстром;
- ліквідація впливу місця проживання на право власності,
- ліквідація прив'язки звернення за соціальними та медичними послугами до місця проживання.
Голосування за законопроєкт про онлайн-прописку / Скриншот з відео