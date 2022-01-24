Об этом заместитель главы Офиса Президента сообщил во время брифинга после заседания СНБО 24 января.

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За последние два месяца запасы (угля – 24 канал) на складах нашей страны увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля. Еще около 280 тонн угля разгружены в наших портах,

– сказал Ростислав Шурма.

Он заверил, что налажены системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и импортного угля. По его словам, "более 10 кораблей уже законтрактованы сейчас и продлевается контрактная кампания, чтобы спокойно пройти отопительный сезон".

Никаких отключений не планируется

Заместитель главы ОП рассказал, что в Украине сейчас стабильно работают 14 из 15 атомных блоков, а уже в течение 10 дней планируется подключение 15 блока. Система работает с большим резервом.

"Мы полностью восстановили все резервы, которые у нас есть в гидроэнергетике. Все отметки всех водохранилищ находятся на нормативном уровне. Поэтому ситуация стабильная и контролируемая", – продолжил он.

Ни одного отключения из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии не было и не планируется в ближайший год. Все проблемы были связаны исключительно с погодой: сильными ветрами, повреждением линий электропередач – все аварии были оперативно ликвидированы,

– подчеркнул чиновник.

Ситуация с газом – контролируемая

Кроме этого, Ростислав Шурма подчеркнул, что ситуация с газом также абсолютно контролируемая. Следовательно, уровень запасов голубого топлива сейчас составляет около 12 миллиардов кубов.

Это является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы. По динамике потребления мы видим, даже имеющихся запасов в наших ПХГ достаточно для стабильного проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей,

– добавил он.

Политик подчеркнул, что в энергетике все стабильно, а Украина пройдет отопительный сезон без сбоев.

Брифинг Ростислава Шурмы после заседания СНБО: смотрите видео