Про це заступник глави Офісу Президента повідомив під час брифінгу після засідання РНБО 24 січня.

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За останні два місяці запаси (вугілля – 24 канал) на складах нашої країни збільшилися у три рази. На сьогоднішній день на складах теплових електростанцій і теплових електроцентралей вже понад 800 тисяч тонн вугілля. Ще близько 280 тонн вугілля перебуває розвантаженими у наших портах,

– сказав Ростислав Шурма.

Він запевнив, що є налагодженими системні регулярні поставки як внутрішнього вугілля, так й імпортного вугілля. За його словами, "понад 10 кораблів вже законтрактовані зараз і продовжується контрактна кампанія, щоб спокійно пройти опалювальний сезон".

Ніяких відключень не планується

Заступник глави ОП розповів, що в Україні нині стабільно працюють 14 з 15 атомних блоків, а вже протягом 10 днів планується підключення 15 блоку. Система працює з великими резервом.

"Ми повністю відновили всі резерви, які у нас є в гідроенергетиці. Всі позначки всіх водосховищ перебувають на нормативному рівні. Тому ситуація стабільна та контрольована", – продовжив він.

Жодного відключення через відсутність електроенергії в системі чи дефіциту електроенергії не було і не планується найближчим роком. Усі проблеми були пов'язані виключно з погодою: сильними вітрами, пошкодженням ліній електропередач – усі аварії були оперативно ліквідовані,

– наголосив посадовець.

Ситуація з газом – контрольована

Окрім цього, Ростислав Шурма наголосив, що ситуація з газом також абсолютно контрольована. Відтак, рівень запасів блакитного палива нині становить близько 12 мільярдів кубів.

Це є середньостатистичним рівнем практично за останні 10 років роботи. По динаміці споживання ми бачимо, навіть наявних запасів у наших ПСГ є достатньо для сталого проведення та закінчення опалювального сезону, щоб задовольнити потреби всіх без виключення споживачів,

– додав він.

Політик підкреслив, що в енергетиці все стабільно, а Україна пройде опалювальний сезон без збоїв.

Брифінг Ростислава Шурми після засідання РНБО: дивіться відео