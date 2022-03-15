Эти санкции вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Во вторник, 15 марта, их опубликовали.

К теме Среди них зять Медведчука: ЕС ввел санкции в отношении Абрамовича, Керимова и еще 13 россиян

Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на инвестиции в сфере энергетики РФ, однако здесь есть исключения.

Санкции включают запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических ресурсов в ЕС,

– говорится в заявлении Еврокомиссии.

Новые санкции ЕС против РФ коснутся

компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть";

15 физических лиц, включая олигарха Абрамовича, гендиректора "Первого канала" Эрнста и других, а также 9 юридических лиц;

предприятий оборонно-промышленного комплекса России, среди которых Рособоронэкспорт, АО "Вертолеты России" и другое;

запрета на экспорт предметов роскоши (например, дорогих автомобилей (дороже 50 тысяч евро), ювелирных изделий и др).

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции.

В документе также указано, что санкции приведут к потере Россией экспортных доходов в размере около 3,3 миллиарда евро. Импортные квоты будут распределены среди третьих стран.

Вводится запрет и на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на оказание рейтинговых услуг российским клиентам.

Добавим, что Минфин США ввел санкции против 15 российских и белорусских физических лиц и 1 организации. В санкционный список попали: жена Лукашенко, отдел МВД Чечни и военные. Эти санкции означают, что людям из этого списка заблокируют активы.

Важно – уже на днях Россию могут исключить из Совета Европы: