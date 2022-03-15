Об этом сообщает ведомство США. Эти санкции означают, что людям из этого списка заблокируют активы и гражданам США запрещено иметь с ними дело.

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Список лиц против которых ввел санкции Минфин США

Ахматов Джабраил Алхазурович Булгаков Дмитрий Евкуров Юнус-бек Иванов Тимур Вадимович Хутаев Хусейн Мерлович Криворучко Алексей Лукашенко Галина Родионовна (жена белорусского диктатора) Михеев Александр Александрович Мушникова Наталья Евгеньевна Панков Николай Садовенко Юрий Саламов Нурид Денилбекович Шугаев Дмитрий Евгеньевич Цаликов Руслан Редко Геннадий Отдел МВД России по Курчалоевскому району Чечни

Санкции Госдепа США

Это уже второй пакет санкций за 15 марта. Ранее Госдепартамент США объявил о введении очередных санкций в отношении высокопоставленных представителей оборонного сектора государства-агрессора .

Они будут касаться 11 физических лиц, работающих или работавших в оборонном секторе России, в частности:

восьмерых заместителей министра обороны России – Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко,

главы Росгвардии Виктора Золотова,

председателя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева,

гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.