Об этом сообщает ведомство США. Эти санкции означают, что людям из этого списка заблокируют активы и гражданам США запрещено иметь с ними дело.
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Список лиц против которых ввел санкции Минфин США
- Ахматов Джабраил Алхазурович
- Булгаков Дмитрий
- Евкуров Юнус-бек
- Иванов Тимур Вадимович
- Хутаев Хусейн Мерлович
- Криворучко Алексей
- Лукашенко Галина Родионовна (жена белорусского диктатора)
- Михеев Александр Александрович
- Мушникова Наталья Евгеньевна
- Панков Николай
- Садовенко Юрий
- Саламов Нурид Денилбекович
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич
- Цаликов Руслан
- Редко Геннадий
- Отдел МВД России по Курчалоевскому району Чечни
Санкции Госдепа США
Это уже второй пакет санкций за 15 марта. Ранее Госдепартамент США объявил о введении очередных санкций в отношении высокопоставленных представителей оборонного сектора государства-агрессора.
Они будут касаться 11 физических лиц, работающих или работавших в оборонном секторе России, в частности:
- восьмерых заместителей министра обороны России – Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко,
- главы Росгвардии Виктора Золотова,
- председателя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева,
- гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.
Все имущество чиновников, которое находится в Соединенных Штатах либо во владении или под контролем лиц из США, заблокируют.