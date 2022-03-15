Правительство Великобритании сообщило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров.

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Новые санкции против России

Великобритания откажет России и Беларуси в доступе к тарифам наибольшего содействия на сотни категорий их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства во Всемирной торговой организации.

Most favoured nation

В международных экономических отношениях nf международной политике нация наибольшего содействия – это статус или уровень режима, предоставляемого одним государством другому в международной торговле.

Великобритания также запретит экспорт предметов роскоши в Российскую Федерацию вместе с союзниками из G7. Кроме того, британские власти опубликовали первоначальный список товаров стоимостью 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, на которые отныне таможенные пошлины возрастут на дополнительные 35%, кроме текущих.

Российская водка является одним из знаковых продуктов, пострадавших от повышения таможенных тарифов. В то же время запрет на экспорт, скорее всего, коснется следующих товаров:

автомобилей класса люкс,

высокой моды,

произведений искусства.

Правительство Британии добавило, что эти меры нанесут максимальный ущерб военной машине Путина, при этом минимизировав влияние на британский бизнес, лидеры стран G7 объединились для того, чтобы ввести новые экономические санкции против России.

Запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время.