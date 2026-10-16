Такое заявление сделал Владимир Зеленский по итогам встречи с руководством ЕС.

"Хорошая встреча с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас нет никаких сигналов от России о том, что она готова закончить эту свою войну. Ее сигналы демонстрируют совершенно другое и точно не приближают мир. После ночных российских ударов по энергетике утром был ужасный удар россиян по Харькову. На данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Семнадцать человек ранены. Были российские удары и по торговому центру в Ровно, и по энергетическим объектам в четырех регионах. Необходимо европейское лидерство, чтобы обеспечить достаточную защиту жизни от этого российского террора. Мы ценим, что все решения, о которых мы договариваемся, оперативно реализуются. Сегодня мы говорили о дальнейшей помощи, прежде всего о наших потребностях в энергетике и ПВО. Обсудили также поддержку нашей финансовой устойчивости, в частности на следующий год. Кроме того, скоординировали работу по вопросам евроинтеграции. Важно, что на этой неделе были открыты новые переговорные кластеры. Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть оставшиеся два. Спасибо, Антониу! Спасибо, Урсула! Спасибо, ЕС!", – говорится в заявлении политика.