Президент Украины уже прибыл на саммит. Вместе с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен глава государства уже коротко пообщался с медиа.

О чем Зеленский будет говорить с лидерами ЕС?

По словам Зеленского, Украина хочет поскорее завершить войну, однако пока не видит готовности Москвы к этому.

Не видим сигналов от России, что она готова завершить войну,

– сказал президент.

Он назвал одним из главных вопросов для Украины сейчас подготовку к зиме. Речь идет об энергетике, ПВО и финансировании.

Президент также поблагодарил ЕС за поддержку и заявил, что Украина будет работать над открытием двух последних переговорных кластеров до конца года.

Антониу Кошта в свою очередь заверил Зеленского, что "поддержка Украины со стороны Европейского Союза остается такой же крепкой, как и всегда".

Сейчас не время прекращать поддержку Украины. Сейчас не время ослаблять санкции против России. Пора усилить нашу поддержку, усилить наше давление,

– заявил он.

Кошта объяснил, что только путем давления на Россию и поддержки Украины можно вынудить Москву сесть за стол переговоров и остановить войну.

В то же время фон дер Ляен поблагодарила Верховную Раду за работу над реформами, необходимыми для открытия переговорных кластеров.

По ее словам, Еврокомиссия планирует открыть последние два кластера до конца года, чтобы Украина могла продолжить реформы вступления в ЕС.

Также она отметила, что европейские лидеры обсудят поддержку Украины зимой. Фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС будет помогать Украине, несмотря на попытки России разрушить энергетическую и водную инфраструктуру, как и в предыдущие зимы.

Мы поддержали инициативу президента Трампа по "энергетическому перемирию", но видим, что Россия его не сдержала – ни минуты. Россия же прибегла к эскалации, поэтому мы должны усилить давление на нее,

– отметила глава Еврокомиссии.

Она заверила, что никакие санкции ЕС против России не будут упразднены, пока Кремль не остановит войну.

Как сообщает "Радио Свободы", Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского Совета.

Ожидается, что он представит лидерам ЕС потребности страны в преддверии зимы.

Также на встрече обсудят дальнейшую помощь Украине и ее прогрессу на пути вступления в ЕС.

Отдельной темой разговора станет напряженная ситуация с США. Европейские лидеры рассчитывают услышать от президента Украины, как проходят последние переговоры с администрацией Трампа.

Кроме того, лидеры будут говорить о российских гибридных атаках и о том, как усилить оборонные способности ЕС.