Президент України вже прибув на саміт. Разом із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн глава держави вже коротко поспілкувався з медіа.

Про що Зеленський буде говорити з лідерами ЄС?

За словами Зеленського, Україна хоче якнайшвидше завершити війну, однак поки не бачить готовності Москви до цього.

Не бачимо сигналів від Росії, що вона готова завершити війну,

– сказав президент.

Він назвав одним із головних питань для України зараз підготовку до зими. Йдеться про енергетику, ППО та фінансування.

Президент також подякував ЄС за підтримку та заявив, що Україна працюватиме над відкриттям двох останніх переговорних кластерів до кінця року.

Антоніу Кошта своєю чергою запевнив Зеленського, що "підтримка України з боку Європейського Союзу залишається такою ж міцною, як і завжди".

Зараз не час припиняти підтримку України. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Настав час посилити нашу підтримку, посилити наш тиск,

– заявив він.

Кошта пояснив, що лише шляхом тиску на Росію і підтримки України можна примусити Москву сісти за стіл переговорів і зупинити війну.

Водночас фон дер Ляєн подякувала Верховній Раді за роботу над реформами, необхідними для відкриття переговорних кластерів.

За її словами, Єврокомісія планує відкрити останні два кластери до кінця року, щоб Україна могла продовжити реформи для вступу до ЄС.

Також вона зазначила, що європейські лідери обговорять підтримку України взимку.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС допомагатиме Україні, попри спроби Росії зруйнувати енергетичну та водну інфраструктуру, як і в попередні зими.

Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо "енергетичного перемир'я", але бачимо, що Росія його не дотрималася – ані хвилини. Натомість Росія вдалася до ескалації, тому ми мусимо посилити тиск на неї,

– зазначила глава Єврокомісії.

Вона запевнила, що жодні санкції ЄС проти Росії не будуть скасовані, поки Кремль не зупине війну.

Як повідомляє "Радіо Свободи", Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської Ради. Очікується, що він представить лідерам ЄС потреби країни напередодні зими.

Також на зустрічі обговорять подальшу допомогу Україні та її прогрес на шляху до вступу в ЄС.

Окремою темою розмови стане напружена ситуація зі США. Європейські лідери розраховують почути від президента України, як відбуваються останні переговори з адміністрацією Трампа.

Окрім того, лідери говоритимуть про російські гібридні атаки та те, як посилити оборонні спроможності ЄС.