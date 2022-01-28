Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, что диалог Байдена и Зеленского был откровенным, длительным и конструктивным. В ходе разговора подтвердили все ключевые позиции со стороны Штатов по поводу недопустимости любых договоренностей за спиной Украины. Речь также о поддержке украинской стороны конкретной помощью.

Заметьте Согласовали общие действия и финансовую поддержку: о чем Зеленский говорил с Байденом

Сообщения в СМИ относительно какого-то напряжения, какого-то конфликта, который произошел вчера являются недостоверными,

– заверил Кулеба.

Слухи о споре Байдена и Зеленского

По данным CNN, разговор президента Зеленского и Байдена якобы прошел "не так хорошо, как хотелось бы". Говорится, что разногласия касались "уровней риска в отношении российской атаки".

Байден якобы сообщил Зеленскому, что вторжение – практически неизбежно. В то же время украинский лидер заявил: угроза "опасна, однако неоднозначна".

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