Окружения украинских военных в Северодонецке нет

Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он добавил, что фейковые сюжеты, которые показывали на российских пропагандистских каналах, якобы определенное украинское подразделение оцеплено возле Горского и его пытаются там разгромить, совершенно не соответствуют действительности.

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Вениславский заверил, что командование сухопутных войск и командование обороной Луганской и Донецкой областей просчитывает все ситуации.

Оно точно вывело всех наших военных из тех участков, которые уже временно захвачены Россией, и о которых отчитываются, что якобы наши там в окружении. Я уверяю, что никакого окружения на данный момент нет,

– рассказал он.

Нардеп отметил, что цель врага – взять в окружение наших защитников в районе Лисичанска и Северодонецка – это такое малое кольцо.

Кроме того, есть и большое кольцо, которое они для себя рисуют: Лиман – Славянск – Изюм – Барвенково. Однако Вениславский уверен, что реализовать эти планы россияне не смогут, ведь командование точно понимает их желания и как им в этом противодействовать.

Ситуация в Лисичанске

Федор Вениславский рассказал и о ситуации в Лисичанске и о планах врага на этот город. По его словам, в течение последних недель враг массированно обстреливает Лисичанск из всех видов оружия. Это тот клочок Луганщины, который враг будет пытаться захватить всеми силами для того, чтобы отчитаться, что он полностью оккупировал всю Луганскую область.

"У Лисичанска, мы понимаем, также происходят тактические уступки. Там, где враг может, он атакует и пытается захватить клочок за клочком нашей земли. И там, где это ему удается, он преподносит это как большие победы", – рассказал народный депутат.

В настоящее время Лисичанск точно держится. Оборона Лисичанска выстроена очень грамотно и очень умело, а для того, чтобы говорить о дальнейшем, необходимо дождаться, как будут развиваться события, – пояснил он.

В итоге Вениславский подчеркнул, что сейчас Лисичанск находится под контролем Вооруженных сил Украины. Там стабилизированная линия фронта.

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