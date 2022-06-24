Оточення українських військових в Сєвєродонецьку немає

Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він додав, що фейкові сюжети, які показували на російський пропагандистських каналах, нібито певний український підрозділ оточено біля Гірського і його намагаються там розгромити, абсолютно не відповідають дійсності.

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Веніславський запевнив, що командування Сухопутних військ та командування обороною Луганської та Донецької областей прораховує всі ситуації.

Воно точно вивело всіх наших військових з тих ділянок, які вже тимчасово захоплені Росією, і про які звітують, що нібито наші там в оточенні. Я запевняю, що жодного оточення на даний момент немає,

– розповів він.

Нардеп зауважив, що ціль ворога – взяти в оточення наших оборонців в районі Лисичанська та Сєвєродонецька – це таке мале кільце.

Окрім того, є й велике кільце, яке вони для себе малюють: Лиман – Слов'янськ – Ізюм – Барвінкове. Однак Веніславський впевнений, що реалізувати ці плани росіяни не зможуть, адже зараз командування точно розуміє їхні бажання та як їм у цьому протидіяти.

Ситуація в Лисичанську

Федір Веніславський розповів і про ситуацію в Лисичанську та плани ворога на це місто. За його словами, протягом останніх тижнів ворог масовано обстрілює Лисичанськ з усіх видів зброї. Це – той клаптик Луганщини, який ворог намагатиметься захопити всіма силами для того, щоб відзвітувати, що він повністю окупував всю Луганську область.

"Біля Лисичанська, ми розуміємо, також відбувається тактичні поступки. Там, де ворог може, він атакує і намагається захопити клаптик за клаптиком нашої землі. І там, де це йому вдається, він подає це як великі перемоги", – розповів народний депутат.

На цей момент Лисичанськ точно тримається. Оборона Лисичанська вибудувана дуже грамотно і дуже вміло, а для того, щоб говорити про подальше, необхідно дочекатися, як будуть розвиватися події, – пояснив він.

У підсумку Веніславський підкреслив, що зараз Лисичанськ перебуває під контролем Збройних Сил України. Там стабілізована лінія фронту.

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