Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что в настоящее время Вооруженные Силы в Ирпене продолжают зачистку территории.

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"За Вышгородом, в сторону Новых Петровцев, продолжались канонады, поэтому говорить о чем-то, что указывало бы на желание мира, к сожалению, этого нет", – считает Денисенко.

Путин молчит

По словам советника, в Украине понимают, что это никакое не перемирие и даже не шаг к нему. ВСУ продолжают воевать, несмотря на определенные успокаивающие сигналы, идущие из переговорного процесса.

Пока мы не услышали от Владимира Путина что-нибудь об этом, то это все не стоит почти ничего. На сегодня слышим заявления только от Владимира Мединского, который является только советником Путина,

– сказал Денисенко.