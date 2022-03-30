Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що наразі Збройні Сили в Ірпені продовжують зачистку території.

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"За Вишгородом, в бік Нових Петрівців, продовжувались канонади, тому говорити про щось таке, що показувало б на бажання миру, на жаль, цього немає", – вважає Денисенко.

Путін мовчить

За словами радника, в Україні розуміють, що це ніяке не перемир'я і навіть не крок до нього. ЗСУ продовжують воювати попри певні заспокійливі сигнали, які йдуть з переговорного процесу.

Поки ми не почули від Володимира Путіна щось про це, то це все не варте майже нічого. Станом на зараз чуємо заяви тільки від Володимира Мединського, який є лише радником Путіна,

– сказав Денисенко.

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