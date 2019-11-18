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      Никакого ареста и залог в 3 миллиона гривен: Гриценко избрали меру пресечения

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      Задержанный СБУ Гриценко – в центре фото / bankerclub.org

      Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал председателю правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александру Гриценко меру пресечения.

      Александра Гриценко не арестовали, но в течение 5 дней он должен внести залог – почти 3 миллиона гривен. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

      Напомним: Банкира Гриценко задержали по поручению прокуратуры, – СБУ

      Накануне, 17 ноября, Гриценко вручили подозрение на 78 страницах.

      Заметим, что прокурор просил куда более строгое пресечение – взятие Гриценко под стражу на почти два месяца с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.

      Суд решил иначе, под стражу Гриценко не берут, залог значительно меньше. Банкира только обязали не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и – носить электронный браслет.

      Также ГПУ пообещала обнародовать детали дела (в частности – в чем именно обвиняют Гриценко) после избрания банкиру меры пресечения.

      В чем могут подозревать Гриценко?В СМИ считают, что речь идет о кредитах на чрезвычайно льготных условиях, которіе "Укрэксимбанк" выдавал компаниям, связанным с пятым президентом Петром Порошенко. Ведь сам Гриценко возглавил банк как раз после инаугурации последнего.

      Также речь может идти о выводе залоговых активов UMH (Украинская международная мультимедийная группа): ее владелец Сергей Курченко брал кредит у того же "Укрэксимбанка" на примерно 130 миллионов долларов, но после Евромайдана бежал из Украины и кредитов, конечно, не возвращал.

      С чего началось: В Киеве то ли похитили, то ли задержали председателя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Печерский суд Киева Банки Коррупция Судьи Деньги
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