Никакого ареста и залог в 3 миллиона гривен: Гриценко избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал председателю правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александру Гриценко меру пресечения.

Александра Гриценко не арестовали, но в течение 5 дней он должен внести залог – почти 3 миллиона гривен. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Напомним: Банкира Гриценко задержали по поручению прокуратуры, – СБУ

Накануне, 17 ноября, Гриценко вручили подозрение на 78 страницах.

Заметим, что прокурор просил куда более строгое пресечение – взятие Гриценко под стражу на почти два месяца с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.

Суд решил иначе, под стражу Гриценко не берут, залог значительно меньше. Банкира только обязали не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и – носить электронный браслет.

Также ГПУ пообещала обнародовать детали дела (в частности – в чем именно обвиняют Гриценко) после избрания банкиру меры пресечения.

В чем могут подозревать Гриценко?В СМИ считают, что речь идет о кредитах на чрезвычайно льготных условиях, которіе "Укрэксимбанк" выдавал компаниям, связанным с пятым президентом Петром Порошенко. Ведь сам Гриценко возглавил банк как раз после инаугурации последнего.



Также речь может идти о выводе залоговых активов UMH (Украинская международная мультимедийная группа): ее владелец Сергей Курченко брал кредит у того же "Укрэксимбанка" на примерно 130 миллионов долларов, но после Евромайдана бежал из Украины и кредитов, конечно, не возвращал.

С чего началось: В Киеве то ли похитили, то ли задержали председателя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко