Ніякого арешту і застава у 3 мільйони гривень: Гриценку обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 18 листопада обрав голові правління державного банку "Укрексімбанк" Олександру Гриценку запобіжний захід.

Олександра Гриценка не арештували, але протягом 5 днів він повинен внести заставу – майже 3 мільйони гривень. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо: Банкіра Гриценка затримали за дорученням прокуратури, – СБУ

Напередодні, 17 листопада, Гриценку вручили підозру на 78 сторінках.

Зауважимо, що прокурор просив куди більш суворого запобіжного заходу – взяття Гриценка під варту на майже два місяці з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Суд вирішив інакше, під варту Гриценка не беруть, застава значно менше. Банкіра лише зобов'язали не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати закордонні паспорти і – носити електронний браслет.

Також ГПУ пообіцяла оприлюднити деталі справи (зокрема – у чому саме звинувачують Гриценка) після обрання банкіру запобіжного заходу.

У чому можуть підозрювати Гриценка? У ЗМІ вважають, що мовиться про кредити на надзвичайно пільгових умовах, які "Укрексімбанк" видавав компаніям, пов'язаним з п'ятим президентом Петром Порошенком. Адже сам Гриценко очолив банк якраз після інавгурації останнього.



Також може мовитися про виведення заставних активів UMH (українська міжнародна мультимедійна група): її власник Сергій Курченко брав кредит в того ж "Укрексімбанку" на приблизно 130 мільйонів доларів, але після Євромайдану втік з України і кредитів, звісно, не повертав.

З чого почалося: У Києві чи то викрали, чи то затримали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка