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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Ніякого арешту і застава у 3 мільйони гривень: Гриценку обрали запобіжний захід

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      Затриманий СБУ Гриценко – в центрі фото / bankerclub.org

      Печерський районний суд Києва 18 листопада обрав голові правління державного банку "Укрексімбанк" Олександру Гриценку запобіжний захід.

      Олександра Гриценка не арештували, але протягом 5 днів він повинен внести заставу – майже 3 мільйони гривень. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

      Нагадаємо: Банкіра Гриценка затримали за дорученням прокуратури, – СБУ

      Напередодні, 17 листопада, Гриценку вручили підозру на 78 сторінках.

      Зауважимо, що прокурор просив куди більш суворого запобіжного заходу – взяття Гриценка під варту на майже два місяці з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів гривень.

      Суд вирішив інакше, під варту Гриценка не беруть, застава значно менше. Банкіра лише зобов'язали не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати закордонні паспорти і – носити електронний браслет.

      Також ГПУ пообіцяла оприлюднити деталі справи (зокрема – у чому саме звинувачують Гриценка) після обрання банкіру запобіжного заходу.

      У чому можуть підозрювати Гриценка? У ЗМІ вважають, що мовиться про кредити на надзвичайно пільгових умовах, які "Укрексімбанк" видавав компаніям, пов'язаним з п'ятим президентом Петром Порошенком. Адже сам Гриценко очолив банк якраз після інавгурації останнього.

      Також може мовитися про виведення заставних активів UMH (українська міжнародна мультимедійна група): її власник Сергій Курченко брав кредит в того ж "Укрексімбанку" на приблизно 130 мільйонів доларів, але після Євромайдану втік з України і кредитів, звісно, не повертав.

      З чого почалося: У Києві чи то викрали, чи то затримали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Судді Корупція Банки Печерський суд Києва Кримінальні новини Гроші
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