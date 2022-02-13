Торресу было 73 года. В последние дни жизни его самочувствие ухудшилось. Генерала в отставке госпитализировали.

Заметьте Умер украинский сценарист и кинорежиссер Геннадий Тарасуль

Оппозиционера арестовали в 2021 году. Это произошло накануне выборов в Никарагуа. В тюрьме Торрес провел около 8 месяцев.

Мне 73 года. Никогда бы не подумал, что в таком возрасте буду бороться с новой диктатурой,

– заявил тогда Торрес.

Заметьте! США и ЕС не признали результаты выборов в Никарагуа в 2021 году. Президента страны Даниэля Ортега обвинили в подавлении оппозиции, чтобы не допустить проведения демократических выборов в стране.

Фотограф Рене Робер погиб в Париже