Торресу было 73 года. В последние дни жизни его самочувствие ухудшилось. Генерала в отставке госпитализировали.
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Оппозиционера арестовали в 2021 году. Это произошло накануне выборов в Никарагуа. В тюрьме Торрес провел около 8 месяцев.
Мне 73 года. Никогда бы не подумал, что в таком возрасте буду бороться с новой диктатурой,
– заявил тогда Торрес.
Фотограф Рене Робер погиб в Париже
- В январе 2022 года ушел из жизни известный фотограф Рене Робер. Трагедия произошла в Париже.
- Тело художника обнаружили на тротуаре. Очевидно, во время прогулки фотограф потерял сознание. Никто не пришел на помощь, и Робер замерз. Лишь спустя 9 часов прохожие обратили внимание на мужчину.
- Робер был еще жив. В то же время через некоторое время умер в больнице. Причиной смерти стало сильное переохлаждение.