Торресу було 73 роки. В останні дні життя його самопочуття погіршилося. Генерала у відставці госпіталізували.

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Опозиціонера заарештували у 2021 році. Це відбулося напередодні виборів у Нікарагуа. У в'язниці Торрес провів близько 8 місяців.

Мені 73 роки. Ніколи б не подумав, що в такому віці буду боротися з новою диктатурою,

– заявив тоді Торрес.

Зауважте! США та ЄС не визнали результати виборів у Нікарагуа у 2021 році. Президента країни Даніеля Ортегу звинуватили у придушенні опозиції, аби не допустити проведення демократичних виборів у країні.

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