Торресу було 73 роки. В останні дні життя його самопочуття погіршилося. Генерала у відставці госпіталізували.
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Опозиціонера заарештували у 2021 році. Це відбулося напередодні виборів у Нікарагуа. У в'язниці Торрес провів близько 8 місяців.
Мені 73 роки. Ніколи б не подумав, що в такому віці буду боротися з новою диктатурою,
– заявив тоді Торрес.
Фотограф Рене Робер загинув у Парижі
- У січні 2022 року пішов з життя відомий фотограф Рене Робер. Трагедія сталася у Парижі.
- Тіло митця виявили на тротуарі. Вочевидь, під час прогулянки фотограф знепритомнів. Ніхто не прийшов на допомогу, й Робер замерз. Лише через 9 годин перехожі звернули увагу на чоловіка.
- Робер був ще живий. Водночас через деякий час помер у лікарні. Причиною смерті стало сильне переохолодження.