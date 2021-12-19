Военный объяснил, что после событий Революции Достоинства было желание что-либо менять в стране. Впоследствии обострилась ситуация в Крыму. Уже тогда стало ясно, что это начало оккупации.

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Кузьменко понимал, что в Крыму – все серьезно

По словам Кузьменко, многие украинцы тогда считали, что это лишь временное обострение, чтобы провести какие-то переговоры. Однако он с товарищами окончательно понимал: если "падает" Крым, то есть угрозы и другим регионам. Ведь тогда уже пытались расшатывать ситуацию на Востоке Украины и на Юге.

Почему активист решил пойти на войну

Уже после того, как Россия захватила Крым, враг предпринял боевые действия и на Востоке. До начала российско-украинской войны Кузьменко не собирался служить в рядах ВСУ. Впрочем, когда на Украину напали, то даже не сомневался в таком решении. По-другому поступить просто не мог.

Когда начинают уничтожать города, в твоей стране убивают твоих друзей, то даже не стоит вопрос, планируешь ли ты идти защищать,

– объяснил он.

Разведчик вспомнил, как летом 2014 года пытался записаться через военкомат. Впрочем, сделать этого не удалось и он попал в добровольческое подразделение на базе УНСО. После прохождения военной подготовки подразделение вошло в состав ВСУ. Вместе с собратьями он отправился на Восток в отдельном 54-м разведывательном батальоне.

"Наше подразделение находилось в Донецкой области. Преимущественно это было южное направление, в рамках которого выполняли разведывательные операции и освобождали отдельные населенные пункты", – отметил защитник Украины.