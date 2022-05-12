Режиссер общественной организации Kinburn Camp Евгений Лютер пожаловался, что Кинбурнская коса давно не видела подобных пожаров.
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По его словам, даже в том же 2001 году, когда выгорело 1100 гектаров, пожар был меньше по масштабу, чем сейчас.
Почему пожар не могут потушить
Александр Овсянкин помогает жителям Кинбурнской косы с лекарствами и продуктами.
Знаю, что нечем тушить. Технику и топливо забрали оккупанты. Если огонь и дальше перекинется – лесов там больше не увидим,
– рассказал мужчина Общественному.
Выезд на материк контролируют российские военные, которые не тушат лес сами. Бензин и канистры для пожарных машин, а также детали по ремонту пытались собрать в Очакове и Одессе, чтобы передать на косу. Ситуация с тушением осложняется еще и тем, что в лесу разбита техника, растяжки и неразорвавшиеся мины.
"Нашу пожарку враг забрал. Катер сейчас никто не выпустит туда. Поэтому вопрос не решается", – рассказал заместитель городского головы Очаковского городского совета Алексей Васьков.
Волонтеры говорят, что будут искать пути доставить необходимое на косу.
Пожары в Херсонской области: главное
- С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Сейчас площадь лесных пожаров составляет около 800 гектаров.
- 5 мая в Геройском и Ивановском лесничествах горели леса, причины пожара неизвестны. Потушить пожары быстро практически невозможно, потому что лесоводам приходится делать это вручную. Для этого не хватает ни людей, ни возможностей.
- На территории Голопристанской общины жители области собственными усилиями потушили лесные пожары на площади в 10 гектаров. Также к тушению подключились местные возле лесхоза в районе Гладковки.
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