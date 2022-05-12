Режисер громадської організації Kinburn Camp Євген Лютер поскаржився, що Кінбурнська коса давно не бачила таких пожеж.

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За його словами, навіть у тому ж 2001 році, коли вигоріло 1100 гектарів, пожежа була меншою за масштабом ніж зараз.

Чому пожежу не можуть загасити

Олександр Овсянкін допомагає жителям Кінбурнської коси з ліками та продуктами.

Знаю, що немає чим гасити. Техніку і паливо забрали окупанти. Якщо вогонь і далі перекинеться – лісів там більше не побачимо,

– розказав чоловік Суспільному.

Виїзд на материк контролюють російські військові, які не гасять ліс самі. Бензин та каністри для пожежних машин, а також деталі для ремонту намагалися зібрати в Очакові та Одесі, щоб передати на косу. Ситуація з гасінням ускладнюється ще й тим, що в лісі розбита техніка, розтяжки, та міни, які не розірвалися.

"Нашу пожарку ворог забрав. Катер зараз ніхто не випустить туди. Тому питання не вирішується", – розповів заступник міського голови Очаківської міської ради Олексій Васьков.

Натомість волонтери говорять, що будуть шукати шляхи доправити необхідне на косу.

Довідка. Кінбурнська коса – це півострів у Чорному морі протяжністю 45 кілометрів. Півострів розташований між Ягорлицькими затоками та Дніпро-Бузьким лиманом на стику Херсонської та Миколаївської областей. Кінбурнська коса – поєднання довгої прибережної смуги, піщаних дюн, хвойних та дубових лісів, унікальних представників флори та фауни, сольової промисловості.

Пожежі на Херсонщині: головне

Від середини квітня на Херсонщині горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Зараз площа лісових пожеж становить приблизно 800 гектарів.

5 травня в Геройському та Іванівському лісництвах горіли ліси, причини пожежі не відомі. Загасити пожежі швидко практично неможливо, бо лісівникам доводиться робити це вручну. Для цього не вистачає ні людей, ні можливостей.

На території Голопристанської громади жителі області власними зусиллями загасили лісові пожежі на площі 10 гектарів. Також до гасіння долучились місцеві біля лісгоспу в районі Гладківки.