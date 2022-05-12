Режисер громадської організації Kinburn Camp Євген Лютер поскаржився, що Кінбурнська коса давно не бачила таких пожеж.
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За його словами, навіть у тому ж 2001 році, коли вигоріло 1100 гектарів, пожежа була меншою за масштабом ніж зараз.
Чому пожежу не можуть загасити
Олександр Овсянкін допомагає жителям Кінбурнської коси з ліками та продуктами.
Знаю, що немає чим гасити. Техніку і паливо забрали окупанти. Якщо вогонь і далі перекинеться – лісів там більше не побачимо,
– розказав чоловік Суспільному.
Виїзд на материк контролюють російські військові, які не гасять ліс самі. Бензин та каністри для пожежних машин, а також деталі для ремонту намагалися зібрати в Очакові та Одесі, щоб передати на косу. Ситуація з гасінням ускладнюється ще й тим, що в лісі розбита техніка, розтяжки, та міни, які не розірвалися.
"Нашу пожарку ворог забрав. Катер зараз ніхто не випустить туди. Тому питання не вирішується", – розповів заступник міського голови Очаківської міської ради Олексій Васьков.
Натомість волонтери говорять, що будуть шукати шляхи доправити необхідне на косу.
Пожежі на Херсонщині: головне
- Від середини квітня на Херсонщині горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Зараз площа лісових пожеж становить приблизно 800 гектарів.
- 5 травня в Геройському та Іванівському лісництвах горіли ліси, причини пожежі не відомі. Загасити пожежі швидко практично неможливо, бо лісівникам доводиться робити це вручну. Для цього не вистачає ні людей, ні можливостей.
- На території Голопристанської громади жителі області власними зусиллями загасили лісові пожежі на площі 10 гектарів. Також до гасіння долучились місцеві біля лісгоспу в районі Гладківки.
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