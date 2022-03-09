Российские оккпанты проверяют оборону или готовятся к наступлению
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливают со стороны Кропивницкого. По его словам, стреляют по украинским блокпостам.
Это важно За минувшие сутки в больницы Николаева поступило 12 раненых, из них 9 гражданских
Сенкевич отметил, что российские оккпанты проверяют оборону или готовятся к наступлению. Мэр рассказал, что 9 марта оккупанты обстреливали Николаев "Градами" и "Ураганами"
Российские войска обстреляли пансионат и постройки в Балабановке, где мужчина получил ранение.
В результате обстрела около 130 домов пострадали.
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