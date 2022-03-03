О ситуации в Николаеве по состоянию на 22:55 2 марта рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что город готовится к разным сценариям.

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Николаев собирает гумпомощь

По словам Кима, многие хорошие люди из-за границы и из других уголков Украины отправляют на Николаевщину гуманитарную помощь.

Она необходима нашему городу на тот случай, если мы попадем в окружение,

– отметил глава ОВА.

Однако он уточнил, что город будет делать все, чтобы не дать врагу возможность атаковать его.

Кроме того, в Николаев следует очень много оружия, которое поможет выгнать орков. "Если кто-то из них сейчас слушает, им это очень не понравится, особенно танкистам – нам пообещали Javelin", – добавил Ким. Он уточнил, что не скажет, когда получит их, а только когда будет возможность их использовать. Конечно, только для защиты.

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