Власти Николаева решили усилить карантин. В городе введут более жесткие меры, в частности относительно движения транспорта и обучения.

Общественный транспорт будет работать только в определенные часы. В то же время школьники после каникул перейдут на дистанционное образование. Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, в регионе – сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости COVID-19.

Дополнительные эпидемиологические мероприятия в Николаеве

Поэтому в Николаеве примут ряд дополнительных мер по курсирование транспорта:

от 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 по 09:00 часов и с 16:30 по 19:00;

для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, которые идентифицируют личность.

Школьники – на дистанционном обучении

Согласно новым ограничениям, школьники после каникул вернутся на дистанционное обучение. Детские сады, как рассказал мэр, продолжат работать, но будут принимать детей у тех родителей, которые работают.

Заметим! Николаевская область с 27 марта перешла в красную зону карантина.

Какова ситуация с COVID-19 в Николаевской области

В Николаевской области, по словам Сенкевича, превышен эпидпорог почти на 20%. В то же время показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тысяч населения при норме до 60.

Загруженность кроватей с кислородом – почти 70%. В то же время норма составляет до 65%.