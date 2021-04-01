Транспорт лише за перепустками і дистанційне навчання: Миколаїв посилює карантин
Влада Миколаєва вирішила посилити карантин. У місті запроводять жорсткіші заходи, зокрема щодо руху транспорту та навчання.
Джерело:фейсбук Олександра Сєнкевича
Громадський транспорт працюватиме лише у визначені години. Водночас школярі після канікул перейдуть на дистанційну освіту. Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.
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За його словами, у регіоні – складна епідеміологічна ситуація. Вона пов'язана зі зростанням захворюваності на COVID-19.
Додаткові епідеміологічні заходи у Миколаєві
Тому у Миколаєві ухвалять низку додаткових заходів щодо курсування транспорту:
- від 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 по 09:00 години та з 16:30 по 19:00;
- для проїзду треба обов'язково мати не лише перепустку, а й документи, які ідентифікують особу.
Школярі – на дистанційному навчанні
Згідно з новими обмеженнями, школярі після канікул повернуться на дистанційне навчання. Дитячі садочки, як розповів мер, продовжать працювати, але прийматимуть дітей у тих батьків, які працюють.
Яка ситуація з COVID-19 на Миколаївщині
В Миколаївській області, за словами Сєнкевича, перевищено епідпоріг майже на 20%. Водночас показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тисяч населення за норми до 60.
Завантаженість ліжок з киснем – майже 70%. Водночас норма становить до 65%.
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