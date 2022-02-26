Взрывы были слышны в разных районах города, в частности в Центральном и Корабельном районах. Об этом сообщают местные жители.

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После двух взрывов по состоянию на 02:11 в городе было спокойно. Впрочем, в 02:31 агрессоры нанесли новый удар – его услышали в центре Николаева. Затем раздался еще один взрыв в 02:52.

Краткая хронология событий:

25 февраля около 18 часов в Николаеве высадился вражеский десант, его сразу ликвидировали.

Впрочем, российские войска повторно напали на город около 10 вечера.

Они обстреляли военную инфраструктуру, в частности Кульбакино, аэропорт, Херсонское шоссе и другие объекты.

Также в Николаеве горели топливные составы и локомотивное депо.

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