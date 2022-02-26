Несмотря на это, украинцам нужно верить в ВСУ, ведь они в течение 2 суток наносят врагам сокрушительные потери. Об этом сообщил волонтер Сергей Мисюра.

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ВСУ выигрывает у России с сухим счетом

Ночью 26 февраля украинские военные сбили российский вертолет и штурмовик Су-25. Кроме этого, защитники уничтожили 2 вражеских вертолета.

Приблизительно в 0:30 украинский истребитель Су-27 успешно атаковал и ликвидировал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По словам Мисюры, он был не один, поэтому десанту оккупантов удалось высадиться.

Но есть одно но. Статистика. Российский десант прыгает с национальным орудием. Граблями,

– добавил волонтер.

Он привел статистику за 2 дня войны России с Украиной. Вражеский десант уже высаживался в:

Гостомеле;

Одессе;

Коблево;

Николаеве.

"Повсюду, российская десантура играет в извечную и национально-украинскую игру в утилизацию. И Украина 2 дня выигрывает с сокрушительным и сухим счетом", – отметил Мисюра.

Волонтер отметил, что к утру так будет и с "Васильковским сектором приз на барабане".

"И так будет всегда, пока они сами не перестанут наступать на стартовые грабли нашей игры. Или на финише. Финиши России", – заявил Мисюра.

Поэтому он призвал верить в украинских защитников, а с врагом они разберутся уже сами.

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