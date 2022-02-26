Попри це, українцям потрібно вірити у ЗСУ, адже вони протягом 2 діб завдають ворогам нищівних втрат. Про це повідомив волонтер Сергій Місюра.

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ЗСУ виграє у Росіъ із сухим рахунком

Вночі 26 лютого українські військові збили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Окрім цього, захисники знищили 2 ворожі гвинтокрили.

Приблизно о 0:30 український винищувач Су-27 успішно атакував і ліквідував російський військово-транспортний літак Іл-76. За словами Місюри, він був не один, тож десанту окупантів таки вдалося висадитися.

Але є одне але. Статистика. Російський десант стрибає з національним орудієм. Граблями,

– додав волонтер.

Він навів статистику за 2 дні війни Росії з Україною. Ворожий десант вже висаджувався у:

Гостомелі;

Одесі;

Коблево;

Миколаєві.

"Всюди, російська десантура грає в одвічну та національно-українську гру в утилізацію. І Україна 2 дні виграє з нищівним і сухим рахунком", – зазначив Місюра.

Волонтер зауважив, що до ранку так буде і з "Васильковським сектором приз на барабані".

"І так буде завжди, допоки вони самі не перестануть наступати на стартові граблі нашої гри. Або на фініші. Фініші Росії", – заявив Місюра.

Тому він закликав вірити в українських захисників, а з ворогом вони розберуться вже самі.

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