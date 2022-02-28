Местных призывают срочно пройти в укрытие.
Важно "Русский военный корабль, иди нах*й": в Николаевской области начала действовать "новая навигация"
Что делать в случае объявления воздушной тревоги
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- По возможности предупредить соседей, живущих рядом.
- Быстро одеться и надеть детей.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Добавим, что в Николаеве накануне готовились к тяжелой ночи. Местные объединились и подготовили российским захватчикам "сюрприз" в виде коктейлей Молотова. 28 февраля россияне пытаются организовать наступление на Николаев.
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