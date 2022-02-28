Місцевих закликають терміново пройти в укриття.
Важливо "Русский военный корабль, иди нах*й": у Миколаївській області почала діяти "нова навігація"
Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.
- Швидко одягнутися та одягти дітей.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
Додамо, що у Миколаєві напередодні готувалися до важкої ночі. Місцеві об'єдналися та підготували російським загарбникам "сюрприз" у вигляді коктейлів Молотова. 28 лютого росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв.
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