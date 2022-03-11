О соответствующем решении рассказали в управлении образования Николаевского городского совета.

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Вынужденные каникулы продлили почти до конца марта

В ведомстве отмечают, что в Николаеве и области вынуждены продлить каникулы до 28 марта.

Для безопасности участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования города продлили вынужденные каникулы до 28 марта,

– говорится в сообщении.

Также в управлении образования напомнили, что учреждения дошкольного и внешкольного образования не работают.

Как только будут какие-то изменения, то о решениях, которые будут приниматься по работе учреждений образования, горожанам будут сообщать на официальных страницах. Поэтому рекомендуем за ними следить.

Отметим, что в Вознесенской общине перед тем приняли решение продлить каникулы до 27 марта.

А вот в Куцурубской – подписали приказ о приостановлении обучения до 31 марта. Это связано с отсутствием доступа к интернету в селах.

При этом в Кривоозерской общине детей перевели на дистанционное обучение на неопределенный срок.

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