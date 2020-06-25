Мощный ливень накануне пронесся по Николаеву. Из-за непогоды затопило нижнюю часть города: некоторые автомобили почти полностью покрыла вода. Кроме этого, пострадал также и общественный транспорт.

Некоторым пассажирам пришлось ехать в автобусе, затопленном водой. Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице "Черный Николаев".

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По словам очевидцев, происходило все это 24 июня около 17:00 на Центральном проспекте. На кадрах видно, как снаружи в салон автобуса затекала вода.

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Вода не доставала до людей, которые заняли сидячие места на возвышении. Однако, чтобы выйти из транспорта, им приходится буквально идти по ней.

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