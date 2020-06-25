У Миколаєві пасажири їхали в автобусі, затопленому водою: шокуюче відео
Потужна злива напередодні пронеслася Миколаєвом. Через негоду затопило нижню частину міста: деякі автомобілі майже повністю покрила вода. Крім цього, постраждав також і громадський транспорт.
Деяким пасажирам довелося їхати в автобусі, затопленому водою. Відповідне відео з'явилося на фейсбук-сторінці "Черный Николаев".
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За словами очевидців, відбувалося все це 24 червня близько 17:00 на Центральному проспекті. На кадрах видно, як знадвору в салон автобуса затікала вода.
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Вода не діставала до людей, які зайняли сидячі місця на підвищенні. Проте, аби вийти з транспорту, їм доводиться буквально йти по ній.
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