Потужна злива напередодні пронеслася Миколаєвом. Через негоду затопило нижню частину міста: деякі автомобілі майже повністю покрила вода. Крім цього, постраждав також і громадський транспорт.

Деяким пасажирам довелося їхати в автобусі, затопленому водою. Відповідне відео з'явилося на фейсбук-сторінці "Черный Николаев".

Зверніть увагу Негода у Миколаєві: автомобілі плавають вулицями – фото, відео

За словами очевидців, відбувалося все це 24 червня близько 17:00 на Центральному проспекті. На кадрах видно, як знадвору в салон автобуса затікала вода.

Люди їдуть у затопленому автобусі в Миколаєві: дивіться відео

Вода не діставала до людей, які зайняли сидячі місця на підвищенні. Проте, аби вийти з транспорту, їм доводиться буквально йти по ній.

Негода в Україні: основне