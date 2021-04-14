Курьезный инцидент произошел в Николаеве. Пенсионер опоздал на трамвай, но меньше, чем за минуту появился снова на записи с видеорегистратора – он бежал наперегонки с транспортом и обогнал его. Когда мужчина совершил эту миссию, он показал водителю трамвая средний палец.

Видео опубликовала Виктория Хохлова с подписью "Народный мститель". Вероятно, она водитель этого трамвая. Актуально Кто-то потеряет, кто найдет: в Одессе девушка подобрала бургер на дороге – видео Инцидент произошел еще в понедельник, 12 апреля, но запись попала в сеть чуть позже. 14 апреля она получила огласку. Видеозапись грандиозной пробежки: детали По таймерами вверху на записи видно, что она – с видео регистратора трамвая.

Пенсионер опоздал на транспорт. Махал руками, чтобы его остановить, но напрасно – электротранспорт двинулся по маршруту.

Во второй раз он появился в поле видеокамеры меньше чем за минуту – сначала догонял, а затем обогнал трамвай.

Тогда пенсионер вернулся в пол-оборота и показал водителю неприличный жест.

Мужчина почти 2 минуты бежал в довольно быстром темпе перед электротранспортом.

Вероятно, не зря на мужчине были спортивные вещи.

Видео собрало более 1000 репостов и 100 комментариев. К счастью, большинство пользователей считают, что "если бы все так могли, то трамваи были бы не нужны в городе". Оскорбленный пенсионер бежал наперегонки с трамваем в Николаеве: видео