Полицейские изъяли компьютеры с криптофермы и сами "подсели" на майнинг

Полицейские на Николаевщине использовали компьютеры, которые конфисковали с криптофермы, чтобы майнить себе биткоины. Администратор системы отследил свою технику и обнаружил, что она дальше работает.

Из-за этого он написал заявление в правоохранительные органы, передают Новости N.

Читайте также Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: ее родственники не выпускали на улицу

На изъятых компьютерах продолжали работать

В заявлении администратор арестованной криптофермы отметил, что отследил свои компьютеры. И понял, что они продолжают работать.

Сотрудники ГБР провели обыски в Октябрьском райотделе полиции Николаевской области. Оказалось, что полицейские решили использовать конфискованную технику по назначению. Они установили несколько изъятых компьютеров в своих квартирах, чтобы майнить себе биткойны.

После заявления мужчину избили

После того, как мужчина обратился в ГБР, его избили. Впоследствии стало известно, что сделали это сотрудники Витовского райотдела полиции – те, которые присвоили технику. А именно начальник, его заместитель и двое оперативников.

По словам пострадавшего, причиной избиения было не только заявление, но и отказ выплатить им 30 тысяч долларов и дать пароли от всех компьютеров.

За что систему арестовали

В марте 2020 года полицейские "накрыли" криптоферму в одном из сел Николаевщины. У мужчины конфисковали все компьютеры и оборудование за незаконный майнинг.